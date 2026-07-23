Німеччина

59-річний фахівець офіційно очолить національну збірну Німеччини, підписавши контракт до завершення чемпіонату світу-2030.

Колишній керманич Ліверпуля Юрген Клопп буде офіційно представлений у якості нового головного тренера збірної Німеччини у п'ятницю, 24 липня.

Німецький футбольний союз (DFB) запланував спеціальну пресконференцію у Франкфурті, під час якої й оголосять про призначення 59-річного німецького фахівця. За інформацією джерел, чинна угода буде розрахована до завершення чемпіонату світу-2030.

Задля призначення на посаду очільника Бундестім Клопп досяг домовленості про дострокове припинення співпраці з компанією Red Bull, де він із 2025 року обіймав посаду керівника з міжнародного футболу.

Нагадаємо, останнім місцем тренерської роботи німця був Ліверпуль, який він очолював з 2015 по 2024 рік. Під його керівництвом мерсісайдці вибороли вісім трофеїв, серед яких перемоги у Прем'єр-лізі, Лізі чемпіонів, Кубку Англії, Суперкубку УЄФА та на клубному чемпіонаті світу. Крім того, Клопп двічі виводив англійський клуб до фіналу Ліги чемпіонів та один раз — до фіналу Ліги Європи.