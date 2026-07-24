Англія

Нова екіпіровка лондонців віддає данину культовій футболці Bruised Banana, яку команда носила на початку 1990-х.

Арсенал разом із adidas представив новий виїзний комплект форми, у якому команда виступатиме в сезоні-2026/27.

Дизайн екіпіровки натхненний одним із найвідоміших комплектів в історії клубу — гостьовою формою Bruised Banana, яку лондонці використовували у період із 1991 по 1993 рік.

Нова футболка виконана в темно-синьому кольорі та отримала сучасну інтерпретацію культового геометричного візерунка з оригінального дизайну. Жовті елементи доповнюють ретро-стиль.

Комплект також включає темно-сині шорти та гетри з червоними й жовтими акцентами, які завершують образ у стилі легендарної форми 90-х.

У клубі зазначили, що нова екіпіровка поєднує історичну спадщину Арсенала з сучасним підходом до дизайну, віддаючи шану одному з найбільш впізнаваних образів команди.

ФОРМА 90-Х: