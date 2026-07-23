Англія

Лондонський клуб працює над трансфером оборонця Аугсбурга.

Крістал Пелес перебуває на просунутій стадії переговорів з Аугсбургом щодо переходу центрального захисника Кріслена Матсіма, передає журналіст Бен Джейкобс.

Лондонський клуб активно готується до ймовірного продажу центрбека Максанса Лакруа. Через це Крістал Пелес націлився на 24-річного француза Матсіма.

Кріслен представляє Аугсбург із серпня 2024 року. На його рахунку два гола й два асисти в 53-х матчах усіх турнірів протягом двох кампаній.

Монако два роки тому заробив на продажі оборонця 5 млн євро. Зараз гравець оцінюється в 22 млн, а з Аугсбургом він пов'язаний розрахованим до кінця червня 2030-го контрактом.

Зауважимо, що саме з Бундесліги до Крістал Пелес перебрався й сам Лакруа. Раніше Максанс виступав за Вольфсбург.