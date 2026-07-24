Італія

Італійський клуб випередив представника АПЛ і підписав 20-річного оборонця за 2 мільйони євро.

Мілан узгодив перехід захисника Труа Санхуна Діавара. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійський клуб досяг домовленості з французькою командою щодо трансферу 20-річного футболіста. Сума угоди становитиме близько 2 мільйонів євро.

Мілан також погодив особисті умови контракту з гравцем і вже запланував медичний огляд. Повідомляється, що "россонері" поспішили оформити трансфер через інтерес до Діавара з боку одного з клубів англійської Прем'єр-ліги.

Діавара здатний зіграти як у центрі оборони, так і на позиції лівого захисника. Минулого сезону він провів 14 матчів за Труа у французькій Лізі 2.

Санхун Діавара стане другим новачком для захисної лінії Мілана цього літа після переходу Маріо Гіли з Лаціо за 30 мільйонів євро.