Англія

Обидва футболісти продовжують відновлення після серйозних травм і не готові повернутися на поле.

Тоттенгем оголосив склад на передсезонне турне до Нової Зеландії та Австралії, до якого не увійшли Деян Кулусевські та Мохаммед Кудус.

Шведський вінгер усе ще відновлюється після операції на коліні. Кулусевські не виходив на поле вже 14 місяців, а після повернення команди до тренувального процесу його поки не бачили на базі клубу.

Кудус також пропустить поїздку через наслідки важкої травми чотириголового м'яза стегна, отриманої ще в січні. Ганець уже перебуває на клубній базі, однак до повноцінних занять на газоні ще не приступив.

Окрім них, головний тренер Роберто Де Дзербі не включив до заявки Вілсона Одобера та Хаві Сімонса, які продовжують реабілітацію після розривів хрестоподібних зв'язок коліна.

Також передсезонне турне пропустить воротар Гульєльмо Вікаріо, який отримав незначне ушкодження під час тренування та взагалі може залишити клуб.