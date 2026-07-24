Англія

Переговори бразильця з Реалом щодо нового контракту, схоже, зайшли в глухий кут.

Ліверпуль уважно стежить за ситуацією навколо майбутнього вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє журналіст Radio MARCA Рамон Альварес.

За інформацією джерела, англійський клуб розглядає можливість підписати бразильця на правах вільного агента влітку 2027 року, коли завершиться його чинний контракт із мадридцями.

Повідомляється, що переговори між Реалом і футболістом щодо продовження співпраці практично не просуваються. Головною причиною стали розбіжності щодо фінансових умов нової угоди.

Керівництво Реала не хоче порушувати внутрішню зарплатну політику клубу, тоді як Вінісіус розраховує отримати контракт, який зробить його найбільш високооплачуваним гравцем команди.

Якщо сторони найближчим часом не знайдуть компромісу, Реал може розглянути продаж футболіста ще до завершення контракту, аби не втратити одного зі своїх лідерів безкоштовно.