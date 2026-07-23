Англія

Мікель Артета наполягає на трансфері бразильського півзахисника, але "сороки" мають намір відхилити стартову пропозицію.

Арсенал досяг домовленості з Бруно Гімараесом щодо умов особистого контракту. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, наступним кроком лондонського клубу стане нова офіційна пропозиція Ньюкаслу. Арсенал, як стало відомо раніше, планує запропонувати за 28-річного бразильця 70 мільйонів фунтів.

У Ньюкаслі, як очікується, відхилять цю пропозицію, однак у таборі "канонірів" переконані, що угоду все ще можна довести до завершення. Клуб не збирається відмовлятися від одного зі своїх головних трансферних пріоритетів.

Окремо наголошується, що головний тренер Арсенала Мікель Артета особисто наполягає на підписанні Гімараеса й активно підтримує роботу клубу над цим трансфером.

Раніше повідомлялося, що сам бразильський хавбек також зацікавлений у переході до Арсенала, тоді як Ньюкасл не поспішає розлучатися зі своїм капітаном.