Ньюкасл знає про бажання свого капітана змінити клуб, але ще не визначився щодо можливого продажу бразильця.
Бруно Гімараес, Getty Images
23 липня 2026, 20:58
Арсенал планує зробити пропозицію Ньюкаслу щодо трансферу центрального півзахисника Бруно Гімараеса.
Як повідомляє журналіст BBC Семі Мокбел, лондонський клуб готовий запропонувати за футболіста близько 70 мільйонів фунтів.
Бразильський хавбек є одним із головних трансферних пріоритетів Арсенала цього літа. За інформацією джерела, сам Гімараес зацікавлений у переході до команди Мікеля Артети, а в Ньюкаслі вже обізнані з бажанням свого капітана.
Переговори між клубами тривають і останнім часом стали активнішими. Водночас поки невідомо, чи відповідатиме потенційна пропозиція Арсенала фінансовим очікуванням Ньюкасла, який не поспішає розлучатися з одним зі своїх лідерів.
Арсенал прагне якісно посилити склад після чемпіонського сезону в Прем’єр-лізі, але керівництво клубу дотримується чіткої трансферної політики та не готове переплачувати навіть за топових гравців.
Раніше лондонці відмовилися збільшувати пропозицію за Моргана Роджерса з Астон Вілли, якого зрештою придбав Челсі за 117 мільйонів фунтів.