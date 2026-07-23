Англія

Ньюкасл знає про бажання свого капітана змінити клуб, але ще не визначився щодо можливого продажу бразильця.

Арсенал планує зробити пропозицію Ньюкаслу щодо трансферу центрального півзахисника Бруно Гімараеса.

Як повідомляє журналіст BBC Семі Мокбел, лондонський клуб готовий запропонувати за футболіста близько 70 мільйонів фунтів.

Бразильський хавбек є одним із головних трансферних пріоритетів Арсенала цього літа. За інформацією джерела, сам Гімараес зацікавлений у переході до команди Мікеля Артети, а в Ньюкаслі вже обізнані з бажанням свого капітана.

Переговори між клубами тривають і останнім часом стали активнішими. Водночас поки невідомо, чи відповідатиме потенційна пропозиція Арсенала фінансовим очікуванням Ньюкасла, який не поспішає розлучатися з одним зі своїх лідерів.

Арсенал прагне якісно посилити склад після чемпіонського сезону в Прем’єр-лізі, але керівництво клубу дотримується чіткої трансферної політики та не готове переплачувати навіть за топових гравців.

Раніше лондонці відмовилися збільшувати пропозицію за Моргана Роджерса з Астон Вілли, якого зрештою придбав Челсі за 117 мільйонів фунтів.