Ліга Європи

Коуч грецької команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер ПАОКа Алессіо Ліші прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо (3:2).

"Важко аналізувати матч, бо ми дуже рано пропустили гол. Проте я не маю претензій. Ми швидко зрівняли рахунок, після чого ми отримали травму. Потім ми покращили свою гру і справедливо пішли у роздягальню, ведучи у рахунку 2:1. У другому таймі ми розпочали дуже добре, забили третій м'яч. Наприкінці ми були трохи в небезпеці, і можливо, Динамо заслуговувало зрівняти рахунок.

У провальній кінцівці винні психологічний та емоційний аспекти. Можливо, тому що суперник був у найкращій фізичній формі. Ми відчували себе комфортно на полі, контролювали перебіг гри. А потім коли вони забили, все відбувалося дуже швидко.

Динамо — команда, яка грає у хороший футбол, знає, що робити в останній третині поля, щоб використати можливості та атакувати. Можливо, я міг би зробити заміни раніше. То була чудова командна робота. Перемога, яка належить усій команді", — наводить слова Ліші to10.gr.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – ПАОК.