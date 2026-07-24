Англія

Клуб уже підписав двох хавбеків цього літа, але продовжує пошук нових варіантів після втрати Каземіро та травми Угарте.

Манчестер Юнайтед продовжує роботу над оновленням лінії півзахисту та розглядає можливість підписання Едуардо Камавінги з Реала і Сандера Берге з Фулгема. Про це повідомляє The Guardian.

У нинішнє трансферне вікно манкуніанці вже посилили центр поля, придбавши Андрея Сантоса у Челсі за 48 мільйонів фунтів і Юрі Тілеманса в Астон Вілли за 35 мільйонів. Водночас тренерський штаб Майкла Карріка хоче додати ще одного якісного виконавця після відходу Каземіро та тривалої травми Мануеля Угарте.

Одним із головних варіантів для Манчестер Юнайтед є Камавінга. Француз наразі не планує залишати Реал, однак мадридський клуб може розглянути продаж півзахисника, якщо це допоможе звільнити місце у складі для потенційного переходу Родрі.

Чинний контракт 23-річного Камавінги з Реалом розрахований ще на три роки, а в угоді прописана клаусула у розмірі 1 мільярда євро. Водночас повідомляється, що мадридці можуть погодитися на пропозиції в межах 50-60 мільйонів євро.

Альтернативним варіантом залишається Сандер Берге з Фулгема. 28-річний норвежець добре знайомий із англійським футболом після виступів за Шеффілд Юнайтед і Бернлі, а його трансферна вартість оцінюється приблизно у 40 мільйонів фунтів.

У Манчестер Юнайтед продовжують оцінювати всі можливості, оскільки клуб прагне створити більш збалансований склад перед новим сезоном.