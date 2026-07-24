Ліга конференцій

Коуч бельгійської команди поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер Гента Рік Де Міл прокоментував нічийний результат у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти ЛНЗ (0:0).

"Думаю, у нас були шанси забити. З іншого боку, я ще задоволений тим, що ми зберегли ворота в недоторканності.

Перші 25 хвилин були незадовільними – у нас були проблеми на правому фланзі. В результаті ми менше пресингували і розташовувалися надто глибоко. Через це ми також частіше втрачали м'яч.

На європейській арені треба діяти ефективно. Якби ми реалізовували свої моменти, то все виглядало б зовсім інакше. Ми повинні рухатися вперед і зможемо зробити нові кроки в другому матчі після тренувань.

Перед двоматчевим протистоянням ми говорили, що ми хочемо пройти далі. І наша мета не змінилася", — наводить слова Де Міла HLN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ — Гент.