Англія

Колишній форвард збірної Англії розірвав контракт із клубом за обопільною згодою всього за два тижні до старту нового сезону Національної ліги.

Колишній нападник збірної Англії, Тоттенгема та Вест Гема Джермейн Дефо залишив посаду головного тренера футбольного клубу Вокінг. Його перебування на цій посаді виявилося вкрай нетривалим і склало всього 116 днів.

Відставка відбулася за два тижні до першого офіційного матчу команди в новому сезоні. Призначення Дефо 29 березня стало несподіванкою для багатьох. Під його керівництвом Вокінг провів шість матчів, у яких здобув дві перемоги. Це дозволило команді фінішувати на 10-му місці в сезоні 2025/26.

Однак у четвер увечері клуб офіційно підтвердив, що співпрацю припинено.

"Вокінг може підтвердити, що клуб і головний тренер першої команди Джермейн Дефо досягли взаємної згоди про розірвання відносин з негайним набранням чинності. Ми хотіли б офіційно висловити нашу щиру подяку Джермейну за його внесок під час перебування у Вокінзі та бажаємо йому всіляких успіхів у майбутньому", — йдеться в офіційній заяві клубу.

У Вокінзі також додали, що клуб залишається повністю зосередженим на досягненні своїх цілей і подякували вболівальникам за постійну підтримку.

Сам Джермейн Дефо прокоментував ситуацію, опублікувавши звернення на своїй сторінці в Instagram. Він наголосив, що певні непереборні обставини змусили його піти на цей крок.

"На жаль, обставини зрештою зробили неможливим для мене продовження роботи на цій посаді. Я надзвичайно пишаюся роботою, виконаною під час мого перебування в клубі, і щиро відчував, що ми будуємо щось особливе," — написав фахівець.

Він подякував Тодду Джонсону за надану можливість очолити команду, а також висловив глибоку вдячність уболівальникам і гравцям, назвавши колектив фантастичним. Попри розчарування через швидке завершення співпраці, Дефо зазначив, що час у "Вокінзі" став для нього цінним та повчальним тренерським досвідом.

Він переконаний, що робота з Полом Брейсвеллом та Карлом Халабі зробила його сильнішим для наступних викликів у тренерській кар'єрі.

Нагадаємо, Джермейн Дефо повісив бутси на цвях у 2022 році. Його останнім клубом став Сандерленд. Тренерський карʼєру розпочав ще у 2021 році, проте в якості асистента. Надалі працював з юнацькими командами Тоттенгема. Навесні цього року очолив Воткінг.

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