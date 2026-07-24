Колишній форвард збірної Англії розірвав контракт із клубом за обопільною згодою всього за два тижні до старту нового сезону Національної ліги.
Джермейн Дефо Getty Images
24 липня 2026, 23:23
Колишній нападник збірної Англії, Тоттенгема та Вест Гема Джермейн Дефо залишив посаду головного тренера футбольного клубу Вокінг. Його перебування на цій посаді виявилося вкрай нетривалим і склало всього 116 днів.
Відставка відбулася за два тижні до першого офіційного матчу команди в новому сезоні. Призначення Дефо 29 березня стало несподіванкою для багатьох. Під його керівництвом Вокінг провів шість матчів, у яких здобув дві перемоги. Це дозволило команді фінішувати на 10-му місці в сезоні 2025/26.
Однак у четвер увечері клуб офіційно підтвердив, що співпрацю припинено.
"Вокінг може підтвердити, що клуб і головний тренер першої команди Джермейн Дефо досягли взаємної згоди про розірвання відносин з негайним набранням чинності. Ми хотіли б офіційно висловити нашу щиру подяку Джермейну за його внесок під час перебування у Вокінзі та бажаємо йому всіляких успіхів у майбутньому", — йдеться в офіційній заяві клубу.
У Вокінзі також додали, що клуб залишається повністю зосередженим на досягненні своїх цілей і подякували вболівальникам за постійну підтримку.
Сам Джермейн Дефо прокоментував ситуацію, опублікувавши звернення на своїй сторінці в Instagram. Він наголосив, що певні непереборні обставини змусили його піти на цей крок.
"На жаль, обставини зрештою зробили неможливим для мене продовження роботи на цій посаді. Я надзвичайно пишаюся роботою, виконаною під час мого перебування в клубі, і щиро відчував, що ми будуємо щось особливе," — написав фахівець.
Він подякував Тодду Джонсону за надану можливість очолити команду, а також висловив глибоку вдячність уболівальникам і гравцям, назвавши колектив фантастичним. Попри розчарування через швидке завершення співпраці, Дефо зазначив, що час у "Вокінзі" став для нього цінним та повчальним тренерським досвідом.
Він переконаний, що робота з Полом Брейсвеллом та Карлом Халабі зробила його сильнішим для наступних викликів у тренерській кар'єрі.
Нагадаємо, Джермейн Дефо повісив бутси на цвях у 2022 році. Його останнім клубом став Сандерленд. Тренерський карʼєру розпочав ще у 2021 році, проте в якості асистента. Надалі працював з юнацькими командами Тоттенгема. Навесні цього року очолив Воткінг.
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