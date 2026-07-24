Англія

Головний тренер Манчестер Сіті Мареска розповів про стан лідера та спростував чутки про трансфер в Реал.

Новий головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска підтвердив, що ключовий півзахисник команди Родрі змушений лягти на операційний стіл. Хірургічне втручання на спині заплановане на найближчий понеділок.

30-річний капітан збірної Іспанії тріумфально провів минулий тиждень, здобувши перемогу на чемпіонаті світу та отримавши "Золотий м'яч" як найкращий гравець турніру. Однак на клубному рівні останні два сезони були для нього надзвичайно складними через проблеми зі здоров'ям.

Травма передньої хрестоподібної зв'язки вибила його з гри на більшу частину сезону 2024/25, а подальші ускладнення регулярно залишали його поза складом і минулого року. Виступаючи на своїй першій пресконференції на посаді наставника містян, Енцо Мареска зазначив, що після блискучого виступу на мундіалі гравцеві необхідно вирішити проблеми зі здоров'ям.

"Тепер, у понеділок, на нього чекає операція. Потім йому потрібна відпустка, відпочинок та відновлення, а вже після цього він повернеться до нас", — заявив італійський фахівець.

Точних термінів повернення Родрі на поле тренер поки не називає. Окрім стану здоров'я футболіста, Мареска прокоментував нещодавні повідомлення в пресі, які пов'язували Родрі з можливим переходом до мадридського Реала. Тренер категорично спростував ці спекуляції, запевнивши, що майбутнє іспанця міцно пов'язане зі стадіоном Етіхад.

"Навколо великих гравців завжди є спекуляції, тому я не хвилююся з цього приводу. Я думаю, що це нормально. Іспанія виграла чемпіонат світу, а він — один із найкращих. Кожен тренер хоче мати Родрі у своєму складі, адже він найкращий гравець", — підкреслив він.

Щодо інших збірників, які брали участь у міжнародних турнірах і ще не повернулися до розташування клубу, Мареска очікує їхнього прибуття незадовго до старту сезону. Гравці мають приєднатися до команди за три-чотири дні до матчу за Суперкубок Англії проти лондонського Арсенала, який відбудеться в неділю, 16 серпня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Філ Фоден продовжив контракт із Манчестер Сіті.