Англія

20-річний французський півзахисник Монако перебрався до складу "сорок", підписавши п'ятирічний контракт.

Півзахисник Аладжі Бамба офіційно перейшов із Монако до Ньюкасла. Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

20-річний французький хавбек уклав із "сороками" довгостроковий трудовий договір, який розрахований на п'ять років. У новій команді Бамба виступатиме під восьмим номером.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, сума трансферу вихованця академії Монако становила 35,5 мільйона євро.

У минулій ігровій кампанії англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл набрав 49 залікових балів та фінішував на 12-му рядку у турнірній таблиці.