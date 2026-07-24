Англія

Лондонці націлилися на захисників Меца та Аугсбурга.

Керівництво Крістал Пелес розпочало активні пошуки нового центрального захисника. Головною причиною виходу на трансферний ринок є висока ймовірність того, що оборонна лінія команди ослабне — перехід лідера захисту Максенса Лакруа до лондонського Челсі стає все ближчим. Пріоритетною ціллю Орлів став 19-річний центральний оборонець французького Бреста Рафаель Ле Гуен.

Юнак потрапив на радари скаутів англійського клубу після впевненого відрізку в чемпіонаті Франції. Ле Гуен вперше зіграв за першу команду Бреста в сезоні 2025/26, загалом провівши шість поєдинків у Лізі 1. Останні чотири матчі сезону підліток розпочинав незмінно у стартовому складі. Серед них були надзвичайно відповідальні ігри проти Парі Сен-Жермен та Страсбура.

Лондонський клуб вже має позитивний досвід інтеграції молодих французьких талантів. Минулого сезону Пелес успішно підписав 19-річного Джейді Канвота з Тулузи. Після відходу багаторічного капітана Марка Геї, саме Канвот швидко адаптувався та став новою надійною опорою захисту команди. Керівництво клубу сподівається повторити цей успішний кейс і з Ле Гуеном.

Окрім юного гравця Бреста, лондонці також розглядають можливість підписання центрального захисника німецького Аугсбурга Кріслена Матсіми. 24-річний колишній гравець молодіжної збірної Франції вважається якісною потенційною заміною для Лакруа.

Повідомляється, що сам футболіст абсолютно відкритий до переїзду на Селхерст Парк. Додатковим і дуже вагомим аргументом на користь цього трансферу є фігура нового головного тренера Крістал Пелес. На початку цього літа команду очолив французький фахівець П'єр Саж, і перспектива попрацювати під керівництвом співвітчизника неабияк приваблює Матсіму.