Англія

Польський голкіпер вирішив повісити рукавички на цвях.

Колишній партнер по команді Андрія Ярмоленка воротар Лукаш Фабіанські прийняв рішення завершити кар'єру в 41 рік. Про це голкіпер повідомив в Instagram.

Останнім клубом Лукаша був Вест Гем, де у нього закінчився контракт цього літа. Минулого сезону він відіграв лише один матч, у якому пропустив один м'яч.

Також Фабіанські виступав за Свонсі, Арсенал, Легію Варшаву та Лех. На його рахунку 516 матчів, з яких 144 на нуль за 680 пропущених м'ячів.

На клубному рівні Лукаш став переможцем Ліги конференцій із Вест Гемом, володарем Кубка Англії з Арсеналом та чемпіоном Польщі з Легією.

Крім цього, Фабіанські провів 57 поєдинків за збірну Польщі, з яких 24 на нуль при 45 пропущених м'ячах.