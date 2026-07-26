Туреччина

Український хавбек дав інтерв'ю про свій переїзд до Туреччини.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував підготовку Трабзонспору до нового сезону, а також розповів про свою адаптацію, важливість стандартних положень та вболівальників.

"Сподіваюся, що початок сезону пройде без травм. Ми добре працюємо. Найважливіше в цей період — уникнути пошкоджень. Я в команді лише тиждень чи два, але можу сказати, що мої одноклубники — чудові люди. Тут дуже хороша атмосфера.

На першому етапі ми зосередилися на фізичній підготовці. Протягом сезону робити це буде майже неможливо. Саме зараз ми закладаємо фізичну базу для майбутніх матчів. Ми також провели зустріч із тренером Фатіхом. Ми знаємо його загальні ігрові принципи, як він хоче грати і чого від нас очікує. Тренер нам усе це пояснив.

Я можу грати на всіх трьох позиціях у центрі поля, точніше, в центрі гри. Враховуючи мій досвід в Італії, вважаю, що зможу легко виправдати очікування тренера. Там я теж провів важливий період. Для нас це етап підготовки, тому товариські матчі мають величезне значення. Ми побачимо наші недоліки і зрозуміємо, як можна зіграти ще краще. Ми намагатимемося використати ці матчі як перевагу.

Враження від чемпіонату Туреччини? Можливо, я зможу дати чіткішу відповідь після того, як зіграю хоча б один матч. Досліджуючи чемпіонат Туреччини, я помітив таке: це ліга, де на перший план виходить фізична боротьба. У деяких матчах перевага віддається вертикальній грі, а в інших — позиційній. Тому мені потрібно бути готовим до обох сценаріїв.

Як я вже казав, моя позиція на полі залежатиме від тренера. Якщо він захоче, щоб я грав глибше, я, звісно, зроблю все можливе. Якщо ж скаже: "Ні, ти гратимеш вище", я хочу показати всім, як можу допомогти команді, спираючись на свій попередній досвід. Щодо психології: коли вам 25-26 років, ви завжди відчуваєте хвилювання всередині. Звичайно, це хвилювання штовхає вас уперед, але коли вам за 30, якщо говорити про себе, після приблизно 35-40 матчів у Лізі Європи та 20 у Лізі чемпіонів, це хвилювання дещо поступається місцем спокою. Ви намагаєтеся вирішувати ситуації більш виважено. Я намагатимуся допомагати своїй команді саме в такому ключі. Ми, футболісти, дуже щасливі люди, адже займаємося улюбленою справою і ще й заробляємо на цьому. Саме тому я намагаюся викладатися на повну. Так було завжди.

Не думаю, що адаптація займе багато часу. Вважаю, що швидше адаптуюся, коли ми почнемо регулярно грати матчі. Особисто я не відчуваю жодного тиску. Почуваюся дуже комфортно. Я спілкувався з нашими українськими хлопцями, які тут грають. З Батаговим ми й так разом. Вони розповіли, що тут чудова атмосфера, чудовий клуб і є всі умови для того, щоб грати у футбол. Мені пояснили, що тут дуже важлива не лише професійність на полі, але й дисципліна поза ним.

Стандартні положення — це, мабуть, один із найважливіших ключів до гри. Іноді в матчі без голів усе може вирішити один стандарт. Водночас величезне значення матимуть перехідні фази та контроль м’яча. Найчастіше команди забивають голи саме під час переходів та зі стандартів. Ми повинні звертати на це велику увагу. Наскільки ми успішні в атаці, настільки ж успішними маємо бути і в обороні. Я забивав чудові голи, але суперники нас знають і намагатимуться вжити контрзаходів. Так було в Італії, і тут буде так само. Вони нас вивчатимуть, тому ми повинні працювати ще більше.

Лідер завжди має бути прикладом. Ви ніколи не можете діяти повільно. Навіть якщо ви біжите, ви не повинні бігти підтюпцем; ви завжди повинні викладатися на повну і бути прикладом для молодих гравців. Футбол — це гра моментів. У сезоні з 34 матчів неможливо весь час грати на одному рівні, обов’язково будуть важкі моменти. Найголовніше — вміти зробити все можливе саме в такі складні хвилини. Одна з найважливіших речей, яку лідер може дати команді — це зрілість і спокій, вміння не втрачати голову. Як гравець, я не повинен занадто багато коментувати трансфери, але, як перше враження, ви можете побачити, наскільки якісні гравці приєдналися до нас з турецької ліги. Усі вони — хороші футболісти.

Вболівальники? Це був чудовий прийом. Ще до приїзду я знав, що так і буде. Я усвідомлюю, що вболівальники живуть футболом тиждень за тижнем, вони повністю занурені в нього і відчувають велику радість або смуток від результатів. Я теж намагатимуся їх радувати", — наводить слова Маліновського прес-служба клубу.

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