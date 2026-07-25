Англія

Головний тренер лондонського клубу жорстко висловився щодо мотивації футболістів на тлі можливого трансферу Лукаса Бергвалля, оцінив нові багатомільйонні підписання та розповів про стан травмованих лідерів.

Головний тренер Тоттенгема Роберто де Зербі зробив чітке попередження гравцям, які сумніваються у своєму майбутньому в клубі. Італійський фахівець, який наприкінці минулого сезону врятував команду від вильоту з Прем'єр-ліги, наголосив, що двері відчинені для всіх незадоволених.

Ці коментарі пролунали напередодні передсезонного матчу проти ФК Окленд у Новій Зеландії, на тлі активних чуток щодо відходу 20-річного шведського півзахисника Лукаса Бергвалля.

На початку свого перебування в Тоттенгемі я чітко заявив: хто не хоче залишитися, хто не щасливий, хто не пишається тим, що залишається тут — той має піти. Я хочу, щоб гравці виходили на поле нашого стадіону з великою мотивацією. Бути щасливим від того, що ти в команді — це і є головна мотивація" — заявив Де Зербі.

Бергвалль, який приєднався до клубу з Юргордена у 2024 році, отримував мало ігрового часу під керівництвом Де Зербі. Наразі Тоттенгем вже відхилив пропозицію Ноттінгем Форест у розмірі 38 мільйонів фунтів стерлінгів, проте очікується, що лісники збільшать суму до 45 мільйонів.

Де Зербі зазначив, що найближчими днями планує особисто поговорити з талантом, щоб ухвалити найкраще рішення спільно зі спортивним директором Йоханом Ланге та виконавчим директором Вінаєм Венкатешемом. Конкуренція в центрі поля лондонців цього літа зросла до максимуму.

Клуб здійснив два гучні трансфери, підписавши: Сандро Тоналі з Ньюкасл Юнайтед за 100 мільйонів фунтів та Матеуша Фернандеша з Вест Гема за 85 мільйонів фунтів. Керівництво також суттєво підсилило захисну лінію, додавши до складу Яна Пауля ван Гекке, Енді Робертсона та Маркоса Сенезі. Проте, за словами італійського наставника, робота на ринку триває.

"Наше трансферне вікно ще не завершено. Мета — доукомплектувати атакуючі позиції. Нам потрібно привести ще кількох гравців", — підкреслив тренер.

Наразі команда перебуває в турне Новою Зеландією, але кілька ключових гравців залишилися поза заявкою через відновлення після травм:

Мохаммед Кудус (стегно): За словами Де Зербі, вінгер дуже близький до повернення і зможе розпочати тренування з командою одразу після її повернення до Лондона.

Деян Кулусевські (коліно): Швед пропустив цілий сезон. Тренерський штаб планує ретельно аналізувати його стан протягом наступних тижнів, щоб уникнути будь-яких ризиків.

Окремою темою стало емоційне зізнання атакувального півзахисника Хаві Сімонса, який у квітні отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки та був змушений пропустити Чемпіонат світу 2026 року.

"Перші чотири дні були найгіршими в моєму житті. Я не міг спати, не їв цілий тиждень. Мені було дуже боляче, мене нудило. Цей біль я нікому не бажаю пережити. Моє тіло ніби кричало: "Що сталося?". Але зараз я щасливий і перебуваю в хорошому стані", — розповів Сімонс пресслужбі клубу.