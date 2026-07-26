Італія

"Скажений Макс" поступово позбувається бельгійців у новій команді.

Попередній сезон, який був для нього дебютним в італійському Наполі, для досвідченого бельгійського півзахисника Кевіна Де Брюйне зіпсувала складна травма.

Тож 35-річний виконавець завершив кампанію з 1360 хвилинами в 21 матчі, п’ятьма голами та чотирма асистами, але все одно поїхав на чемпіонат світу-2026 у складі своє національної команди.

Проте після повернення до клубного футболу Де Брюйне опинився в ситуації, коли новий головний тренер "Партенопеї" Массіміліано Аллегрі не надто на нього розраховує, а зарплатня в 6,5 млн євро за сезон тисне на клуб у контексті ухвалення рішення про можливий трансфер.

Повідомляється, що сторони домовились зачекати до останній тижнів трансферного вікна, після чого буде остаточно вирішено долю Кевіна з контрактом ще на один сезон та можливістю продовження на додатковий рік у колективі.