Франція

Але вже точно залишить Інтер цього літа.

Французький захисник міланського Інтера Бенжамен Павар останній сезон провів на правах оренди у французькому Марселі за 2,5 млн євро.

Але після повернення до розташування "нерадзуррі" 30-річний виконавець залишається поза планами клубу на прийдешню команду.

Тож рішення гравця шукати собі новий колектив за два роки до завершення дії чинного контракту виглядає цілком виправданим.

Проте європейські претенденти не надто поспішають із пропозиціями щодо француза, на відміну від аравійського Аль-Іттіхада.

Марсель не захотів викуповувати контракт футболіста за 15 млн євро, але представники Близького Сходу готові дати всі 20 млн євро за цей трансфер.

Наразі тривають перемовини поміж агентами Павара та менеджментом Аль-Ітіхада.

У минулому сезоні Бенжамен провів 38 матчів, забив один гол та віддав три асисти.