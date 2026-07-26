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Українець може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Віцепрезидент Олімпіакоса Костас Карапапас прокоментував кадрову ситуацію в атаці грецької команди, де перебуває український форвард Роман Яремчук.

"Наші суперники в Греції мають півтора нападника. А знаєте, скільки маємо ми? Ель-Каабі, Таремі, Яремчук та Клейтон. Четверо гравців, які могли б бути в основному складі будь-якої іншої команди.

Звісно, всі четверо не залишаться тут до початку сезону, оскільки просто неможливо, щоб такі футболісти, як Таремі та Яремчук, погодилися на меншу кількість ігрового часу. Ми це розуміємо, це футбольні реалії", — наводить слова Карапапаса Sport24.gr.

Наразі Яремчук готується до нового сезону з Олімпіакосом, а його контракт розрахований до літа 2028 року.

Минулого сезону Яремчук провів 29 матчів за Ліон на правах оренди — на його рахунку дев'ять голів та два асисти.

Раніше повідомлялося, що Яремчук може залишити Олімпіакос цього літа.