Інше

Аргентинець отримав додатковий відпочинок після ЧС-2026.

Через рік після дискваліфікації на одну гру за пропуску Матчу всіх зірок МЛС, нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі знову пропустить виставковий поєдинок — але цього разу його відсутність виправдана.

Мессі – один із чотирьох гравців, яких ліга замінила у списку учасників Матчу всіх зірок МЛС.

Лідер Золотої бутси Уго Кейперс (перейшов у Монтеррей), Родріго Де Пауль та Мбекезелі Мбоказі також більше не входять до складу команди, яка у четвер вночі зустрінеться із групою зірок Ліги MX на стадіоні Банк оф Америка у Шарлотті.

Їх замінять півзахисник Інтер Маямі Яннік Брайт, хавбек Ванкувера Андрес Кубас, нападник Х'юстона Гільєрме та форвард Чикаго Файр Філіп Цінкернагель.

Цілком можливо, що буде потрібно п'ята заміна, оскільки Себастьян Берхалтер з Ванкувера, який також повернувся з чемпіонату світу, цього тижня готується до переходу в Мідлсбро.

Минулого літа Мессі опинився в центрі скандалу навколо Матчу всіх зірок. Згідно з правилами ліги будь-який гравець, який пропустив виставковий матч без травми, отримує дискваліфікацію на одну гру. Мессі та Жорді Альба не були присутні на заході в Остіні та були усунені на один матч чемпіонату.

Чемпіонат світу цього року додав ще один фактор, що ускладнив ситуацію, особливо для гравців, які дійшли до кінця турніру. Це стосується Мессі та Де Пауля, які вийшли у фінал з Аргентиною. Тому не дивно, що їм потрібен час на відпочинок та відновлення, перш ніж повернутися до клубу.

Зазначимо, що вп'яте за шість років команда МЛС зустрінеться з групою зірок із вищого дивізіону Мексики.