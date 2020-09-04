U-21

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань прокомментировал итоги сбора перед матчем отбора на Евро-2021.

Руслан Ротань считает, что его команда готова к отборочному матчу против сверстников из Дании.

"Я доволен подготовкой к поединку против датчан, отношением ребят к работе, – цитирует тренера "молодежки" официальный сайт УАФ. – Попробуем показать хорошую игру, а если будет игра, то будет и результат. С командой мы не виделись девять месяцев. Чувствуется, что за это время ребята повзрослели и стали более ответственными".

"Что касается соперника, то он тоже не играл девять месяцев. У датчан есть травмированные, есть и те, кто восстановился после повреждений. Игра будет интересной, и мы знаем, чего ждать от лидеров нашей группы. Я верю в свою команду".

Дания после пяти матчей набрала 15 очков в отборочной группе 8, Украина (3 очка после 4-х матчей) занимает четвертое место.

Матч Дания (U-21) — Украина (U-21) состоится в пятницу, 4 сентября, в Ольборге. Начало в 19:00 по киевскому времени.