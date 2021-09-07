U-21

Наставник украинской молодежки поделился своими эмоциями после игры с Арменией.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных в матче отборочного цикла Евро-2023 против Армении (2:1).

"Однозначно был тяжелый матч, но мы сами его усложнили. Горжусь ребятами, потому что у них есть дух, благодаря чему такие игры вырываются. В прошлом отборочном цикле мы создавали много моментов и транжирили их, то сейчас, когда мяч не идет в ворота или что-то не получается, ребята на характере играют до конца.

Сегодня было много позитивных моментов. Не понравилось, когда мы выходили через средние передачи на большие расстояния. Я этого не просил делать. Из-за этого и пропустили. Где-то первая игра нас немного расслабила, здесь забили быстрый мяч и подумали, что матч закончился. Это оказалось для нас проблемкой.

В Сербии я был больше уверен в ребятах. Они заслужили ту победу и показали качественный футбол. Сегодня в перерыве сказал, что такие матчи нужно закрывать на 20-й минуте, забивать второй гол, а дальше получать удовольствие от игры. Сложная игра, но победа есть победа.

Какие позиции требуют усиления? Конкуренция всегда добавляет пользы и качества в игре. Но на самом деле мы не так много сыграли этим составом. Провели мало тренировок. Если бы их было больше, футбол был бы более качественным", — сказал Ротань в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина U-21 — Армения U-21.