U-21

Николай Кухаревич поделился своими ожиданиями перед игрой с французами.

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла Евро-2023 против Франции.

"Настроение отличное. Я рад вызову в молодежную сборную Украины. Готовимся к тяжелой встрече, но верим в положительный для нас результат.

Первое место в группе? Конечно это добавляет нам уверенности. Нам удался сентябрьский сбор, во время которого было добыто две победы. Очень надеемся и в дальнейшем радовать украинских болельщиков. У нас есть костяк команды, а это плюс для любого коллектива.

Сборная Франции? Думаю, ни для кого не секрет, что это топ-сборная, в которой чуть ли не каждый исполнитель выступает в сильнейших европейских чемпионатах. Не хочется думать о результата перед игрой — мы настраиваемся на максимальный результат, а там уже посмотрим, как сложится матч. В целом ничья — это будет неплохой результат.

Кто выделяется из французского состава? Естественно, что это Эдуарду Камавинга, который защищает цвета мадридского Реала и стоит около 30 млн евро.

Игра Украины будет нацелена на оборону? Могу сказать одно — что сборная Украины не будет отходить от своей игры. Думаю, шансы забить у нас обязательно будут, важно не транжирить свои моменты", — приводит слова Кухаревича пресс-служба УАФ.

Напомним, матч молодежных сборных Франции и Украины пройдет сегодня, 8 октября, в 19:30 по киевскому времени.