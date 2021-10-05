U-21

Подопечные Руслана Ротаня сыграют против сборных Франции и Фарерских островов.

Сегодня, 5 октября, молодежная сборная Украины продолжила подготовку к предстоящим отборочным матчам Евро-2023 против национальных команд Франции и Фарерских островов.

После фотосессии подопечные Руслана Ротаня отправилась на стадион Оболонь Арена, где провела вечернее тренировочное занятие.

Уже завтра, 6 октября, после утренней тренировки молодежка отправится в аэропорт. Вылет "сине-желтых" во французский Брест запланирован на 17:20 по киевскому времени.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Максим Таловеров (Динамо, Чехия), Константин Вивчаренко, Антон Боль (оба — Динамо), Арсений Батагов (Днепр-1), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч (Рух), Валерий Дубко (Черноморец), Даниил Алефиренко (Заря).

Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Александр Назаренко (Днепр-1), Дмитрий Крысько (Металлист 1925), Николай Михайленко, Максим Брагарь (оба — Черноморец), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — Шахтер).

Нападающие: Владислав Супряга (Динамо), Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Левен).

Резервный список: Никита Турбаевский (Мариуполь), Александр Мельник (Александрия), Игорь Снурницин (Заря), Денис Кузык, Богдан Билошевский, Владислав Ванат (все — Черноморец), Остап Притула (Рух) Даниил Кравчук (Ворскла).

Напомним, матч против Франции пройдет 8 октября, а 12 октября "сине-желтые" сыграют с Фарерскими островами. После двух матчей Украина занимает первое место в своей группе, набрав шесть очков.