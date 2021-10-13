U-21

Артем Бондаренко рассказал об самом интересном эпизоде поединка против Фарерских островов.

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко прокомментировал победу своей команды в матче отборочного цикла Евро-2023 против Фарерских островов (2:1).

"Я очень доволен, что взяли три очка в такой непростой игре. Забили быстрый гол, очень хорошо играли. Был хороший настрой, самоотдача. Последние минуты выдались чуть валидольными, но это только наша вина, потому что очень много моментов не реализовали. Из-за этого выдалась очень напряженная концовка для зрителей.

Скандальный пенальти? Этот момент был импровизацией. Но я такого мнения, что от футбола нужно получать удовольствие и радовать болельщиков зрелищными моментами. Не получилось. Но получилось – сказали бы: Красавцы, на руках бы носили. Но шквал критики выслушали. Хорошо, что выиграли, потому что, думаю, нас бы казнили. А так хорошо все, что хорошо заканчивается.

Слова Ротаня? Что он нам высказал – останется между нами.

Удивил ли соперник? У них достаточно боевая команда. Скандинавы всегда неуступчивые, много борьбы. Думаю, они нас ничем не удивили, мы хорошо действовали. Тяжело сказать, почему не удалось забить второй, третий мяч. Проблемы с реализацией, есть над чем работать", – сказал Бондаренко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина U-21 — Фарерские острова U-21.