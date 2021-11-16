U-21

Наставник молодежной сборной Украины поделился своими мыслями после игры с сербами.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных в матче отборочного цикла Евро-2023 против Сербии (2:1).

"Рад за ребят, рад за команду. Я им всегда говорю, что они самые лучшие. А что касается прошлой игры, то коллектив заслужил эту победу и, возможно, она должна была быть не минимальной. Очень надеюсь, что в будущем мы будем более уверенно проводить свои матчи.

Арена Львов — это что-то невероятное. Еще будучи футболистом, я получал лучшие эмоции от поддержки болельщиков, ажиотажа вокруг поединков, от побед.

Наша победа была непростой, да и не может быть победа проста в ключевом поединке. Этой победой мы, можно сказать, вычеркнули сборную Сербии из своих главных конкурентов. Теперь будем сосредотачиваться на борьбе со сборной Франции.

Сегодня на поле был коллектив, жаждавший победы. Это касается как тех ребят, кто был на поле, так и тех, кто был на скамейке запасных. Я вообще мечтаю, чтобы вся команда была лидером, тогда игра и результат будут еще лучше.

Главный конкурент — сборная Франции? Если брать стратегически, то да. Но впереди еще четыре поединка, которые я бы тоже назвал ключевыми. Если мы будем и дальше побеждать, то на финише посмотрим, как все получится. Я сказал ребятам, что я в них верю. Я почему-то уверен, что они сильнее французов", — сказал Ротань на послематчевой пресс-конференции.

Также украинский специалист заявил, что он поддержал Артема Бондаренко, который не смог реализовать пенальти в концовке первого тайма.

"Я его поддержал. Пенальти не забивают и великие футболисты. Ничего страшного. Через это нужно пройти. Так игроки становятся сильнее. Артем — серьезный парень, он не сник, а еще с большим упорством продолжил действовать на поле", — добавил Ротань.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Украина U-21 — Сербия U-21.