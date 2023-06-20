U-21

Наставник молодіжки поділився своїми думками про кадрові проблеми національної команди.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував стан здоров'я вінгера Михайла Мудрика та нападаючого Владислава Ваната, які прибули до молодіжки з травмами після ігор за основну команду "синьо-жовтих".

"Ми маємо певні проблеми зі здоров’ям Мудрика. Є трохи перенавантаження, травма стосується м’язів. Зараз наші лікарі разом із фізіотерапевтами чаклують над тим, щоб поставити його на ноги. Дай Бог, щоб у наступних матчах він з’явився на полі.

Також є певні проблеми у Ваната, які пов’язані з перенавантаженням. Це два гравці, які зараз під питанням.

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Ще одна травма важка, яка не дасть змоги виступити на турнірі Миколі Михайленку. Ми від себе хочемо підтримати його. Завтра треба битися за Миколу, адже він є дуже важливим для нас виконавцем як у колективі, так і на полі", - сказав Ротань на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, вже завтра, 21 червня, Україна розпочне свій шлях на Євро-2023 матчем проти Хорватії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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