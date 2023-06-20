Наставник молодіжки поділився своїми думками про кадрові проблеми національної команди.
Михайло Мудрик та Владислав Ванат, Getty Images/УАФ
20 червня 2023, 20:45
Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував стан здоров'я вінгера Михайла Мудрика та нападаючого Владислава Ваната, які прибули до молодіжки з травмами після ігор за основну команду "синьо-жовтих".
"Ми маємо певні проблеми зі здоров’ям Мудрика. Є трохи перенавантаження, травма стосується м’язів. Зараз наші лікарі разом із фізіотерапевтами чаклують над тим, щоб поставити його на ноги. Дай Бог, щоб у наступних матчах він з’явився на полі.
Також є певні проблеми у Ваната, які пов’язані з перенавантаженням. Це два гравці, які зараз під питанням.
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Ще одна травма важка, яка не дасть змоги виступити на турнірі Миколі Михайленку. Ми від себе хочемо підтримати його. Завтра треба битися за Миколу, адже він є дуже важливим для нас виконавцем як у колективі, так і на полі", - сказав Ротань на передматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, вже завтра, 21 червня, Україна розпочне свій шлях на Євро-2023 матчем проти Хорватії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.
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