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Артем Бондаренко поділився своїми думками перед стартом молодіжки на Євро-2023.

Півзахисник збірної України Артем Бондаренко прокоментував майбутній стартовий матч групового етапу Євро-2023 проти Хорватії.

"Я можу підтвердити те, що сказав головний тренер. Ми відчуваємо таке приємне хвилювання, оскільки ми розуміємо, який це великий турнір, яку роботу ми виконали, як мріяли сюди потрапити. Хочу сказати, що ми налаштовані не бути туристами, а показати гідний футбол і, сподіваюся, пристойний результат.

Основною мотивацією є те, що нам є куди прогресувати. Потрапити до головної збірної — також велика мотивація.

Інтерес від клубів з Італії? Я думаю, що це додатково мотивує, адже ти знаєш, що твоя робота не проходить непомітно. Дуже приємно, що ходять чутки про цікавість із боку таких клубів. Дуже радий працювати. Цей турнір — хороша виставка для будь-якого гравця", - наводить слова Бондаренка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, вже завтра, 21 червня, Україна розпочне свій шлях на Євро-2023 матчем проти Хорватії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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