U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 22 червня 2023 року, 21:45.

У центральному матчі стартового туру групового етапу молодіжного Євро-2023 збірна Франції здобула перемогу над Італією (2:1).

У складі переможців голами відзначилися Калімуендо та Баркола, а в італійців єдиний результативний удар на рахунку Пеллегрі.

Також зазначимо, що на 83 хвилині було вилучено француза Баде, який грубо сфолив на супернику.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Франція U-21 — Італія U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Франція U-21 — Італія U-21 2:1

Голи: Калімуендо, 22, Баркола, 62 — Пеллегрі, 36



Франція U-21: Шевальє — Калулу, Баде, Люкеба, Нкунку — Тюрам (Шеркі, 65), Какере, Коне (Сімакан, 84) — Баркола (Олісе, 64), Калімуендо (Ваї, 79), Гуїрі (Адлі, 79).



Італія U-21: Карнесеккі — Околі, Пірола (Канчельєрі, 75), Скальвіні — Белланова, Річчі (Коломбо, 88), Ровелла (Міретті, 75), Тоналі, Удоджі (Парізі, 88) — Пеллегрі, Камб’ягі (Ньйонто, 46).



Попередження: Нкунку, Адлі — Скальвіні, Ловато (не на полі), Парізі



На 83-й хвилині був вилучений Лоїк Баде (Франція U-21) (грубе порушення).