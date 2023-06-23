Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 22 червня 2023 року, 19:00.
Чехія U-21 — Англія U-21, Getty Images
23 червня 2023, 09:17
У матчі стартового туру групового етапу молодіжного Євро-2023 збірна Англії обіграла Чехію (2:0).
Перемогу англійцям на старті турніру принесли забиті м'ячі у виконанні Джейкоба Ремзі та Еміля Сміта-Роу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чехія U-21 — Англія U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:
Чехія U-21 — Англія U-21 0:2
Голи: Ремзі, 47, Сміт-Роу, 90+4.
Чехія: Ярош — Цедідла, Гранач, Вітік, Габріел — Чера, Калоч (Валента, 81) — Кушей (Юрасек, 60), Жамбурек (Данек, 66), Шулц (Карабец, 66) — Сейк (Філа, 66).
Англія: Траффорд — Ааронс (Джонсон, 88), Гарвуд-Белліс, Гарнер, Колвілл — Гіббс-Вайт (Елліотт, 88), Ремзі, Джонс, Гомес (Скіпп, 79) — Гордон (Арчер, 79), Мадуеке (Сміт-Роу, 79).
Попередження: Сейк, Шулц, Карабец — Гордон, Ааронс, Габбс-Вайт, Ремзі.