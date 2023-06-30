U-21

Куадіо Коне не допоможе французам у чвертьфіналі Євро-2023.

Півзахисник молодіжної збірної Франції Куадіо Коне не зможе допомогти своїй національній команді у чвертьфінальному матчі Євро-2023 проти України. Про це повідомляє RMC Sport.

22-річний хавбек зазнав пошкодження в минулому матчі проти Швейцарії (4:1), через що був змушений залишити поле на 19 хвилині.

За інформацією джерела, після матчу футболіст пересувався за допомогою милиць. Після медичного огляду з'ясувалося, що він має розтягнення зв'язок правого коліна і він вилетів до кінця турніру.

Для французької національної команди це друга травма на турнірі – раніше через пошкодження з гри вибув Майкл Олісе, який отримав травму у матчі проти Норвегії.

Нагадаємо, матч Франція – Україна відбудеться у неділю, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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