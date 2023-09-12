Це буде стартовий поєдинок відбірної кампанії Євро-2025 під керівництвом нового головного тренера "синьо-жовтих".
УАФ
12 вересня 2023, 11:41
Сьогодні, 12 вересня, молодіжна збірна України проведе свій стартовий матч відбірного циклу Євро-2025 проти Північної Ірландії.
Поєдинок, який стане першим офіційним для нового головного тренера молоді Унаї Мельгоси, пройде у словацькому місті Попрад. Стартовий свисток матчу прозвучить о 19:30 за київським часом.
До цього національна команда провела товариський матч проти Німеччини, у якому поступилася з рахунком 0:2.
Онлайн-трансляція:
Нагадаємо, окрім збірної Північної Ірландії, суперниками "синьо-жовтих" є Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.