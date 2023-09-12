Сьогодні, 12 вересня, молодіжна збірна України проведе свій стартовий матч відбірного циклу Євро-2025 проти Північної Ірландії.

Поєдинок, який стане першим офіційним для нового головного тренера молоді Унаї Мельгоси, пройде у словацькому місті Попрад. Стартовий свисток матчу прозвучить о 19:30 за київським часом.

До цього національна команда провела товариський матч проти Німеччини, у якому поступилася з рахунком 0:2.

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Нагадаємо, окрім збірної Північної Ірландії, суперниками "синьо-жовтих" є Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.