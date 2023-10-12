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Наставник "молодіжки" поділився своїми думками перед іграми відбору Євро-2025.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував майбутні матчі відбору Євро-2025 проти Люксембургу та Англії.

"Вважаю, що на попередньому тренувальному зборі у вересні ми зробили справді хорошу роботу. Команда намагається виконувати усі вказівки, діє дисципліновано і структуровано, що є найважливішим для нас.

Звісно, нам є що покращувати. Можливо, бути трохи агресивнішими у завершальній стадії атак, хлопці знають про це. Але в загальному, що стосується гри як такої – команда намагається грати повноцінно. Тож я радий. Думаю, що наша ціль – зіграти краще, ніж це було у вересні. І якщо ми зможемо, то шанси будуть.

Деякі гравці повертаються після травм, як, наприклад, Батагов, а також Вівчаренко. Але вони готові грати. Скорко має певні м'язові проблеми, ми маємо звертати на це увагу. Бо знаєте, буває, що ти форсуєш випустити гравця, після того як він пропустив 1-2 місяці – це недобре для них, ми маємо піклуватися.

При аналізі Люксембургу ми маємо відштовхуватися не від гри проти Англії, а від матчу проти Північної Ірландії – виграли його 1:0. Я очікую, що це буде важкий суперник, вони дуже швидкі, особливо в атаці, що становить небезпеку. Але якщо ми покажемо близьку до свого максимуму гри, тож звісно, маємо впоратися з матчем і здобути хороший результат.

Ми не будемо грати на 1:0, щоб зберегти сили перед Англією. Ми не можемо так, не отримуємо таких вказівок від тренера національної збірної Сергія Реброва. Звісно, ми знаємо потенціал інших команд, але наша ціль – захопити ініціативу у грі, чи то з Люксембургом, чи з Англією — неважливо. Упродовж матчу ситуація може змінитися, але на початку ми граємо у своєму стилі, бо ми прагнемо розвиватися з гравцями.

Звісно, Ребров стежить за командою, ми перебуваємо у контакті з Сергієм Ребровим. Адже це проєкт – не лише про національну команду, а про побудову системи на роки. Ми маємо створити щось солідне також у молодіжній збірній, щоб футболісти могли швидко адаптуватися до національної збірної, якщо отримають виклик. У нас є гравці, що можуть в будь-який момент отримати виклик від Сергія Реброва, тож ми маємо постійно перебувати на зв'язку", - наводить слова Мельгоси Суспільне.

Нагадаємо, вже сьогодні Україна зіграє проти Люксембургу. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.