Керманич збірної Італії поскаржився на брак якісних молодих кадрів.
Роберто Манчіні, Getty Images
21 березня 2023, 07:45
Збірна Італії розпочне свій шлях до чемпіонату Європи-2024, який відбудеться в Німеччині, із домашнього поєдинку в Неаполі проти Англії.
У контексті підготовки до важливого протистояння в групі, у якій також бере участь збірна України, головний тренер "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні розповів про процес наповнення його кадрової обойми.
"Ситуація у нас гірше, аніж у Саутгейта. Я не знаю, як так вийшло, але в нас дуже мало нападників, забивних форвардів. Ми дуже обмежені в передній лінії.
Так, дійсно, Італія має три команди в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, але на ці три команди назбирається максимум сім-вісім італійців. Ось така реальність.
Чому так відбувається? Мені важко відповісти на це питання. Раніше наші діти грали три-чотири години на вулиці, а потім йшли на тренування, сьогодні такого більше не відбувається.
Невипадково гравців для Серії A все ще знаходять у таких країнах, як Уругвай, Аргентина чи Бразилія, де люди досі багато грають на вулицях", — заявив італійський фахівець.
Матч Італія — Англія відбудеться 23 березня, о 21:45.