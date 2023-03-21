Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Італії поскаржився на брак якісних молодих кадрів.

Збірна Італії розпочне свій шлях до чемпіонату Європи-2024, який відбудеться в Німеччині, із домашнього поєдинку в Неаполі проти Англії.

У контексті підготовки до важливого протистояння в групі, у якій також бере участь збірна України, головний тренер "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні розповів про процес наповнення його кадрової обойми.

"Ситуація у нас гірше, аніж у Саутгейта. Я не знаю, як так вийшло, але в нас дуже мало нападників, забивних форвардів. Ми дуже обмежені в передній лінії.

Так, дійсно, Італія має три команди в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, але на ці три команди назбирається максимум сім-вісім італійців. Ось така реальність.

Чому так відбувається? Мені важко відповісти на це питання. Раніше наші діти грали три-чотири години на вулиці, а потім йшли на тренування, сьогодні такого більше не відбувається.

Невипадково гравців для Серії A все ще знаходять у таких країнах, як Уругвай, Аргентина чи Бразилія, де люди досі багато грають на вулицях", — заявив італійський фахівець.

Матч Італія — Англія відбудеться 23 березня, о 21:45.