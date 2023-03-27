Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Ірландія та Франція.

Збірні Ірландії на Франції зіграють у другому турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 в рамках групи B.

Стівен Кенні, після перемоги в товариській грі проти Латвії (3:2), залучив до стартового складу Базуну до рамки воріт, Еган з'явиться в трійці центральних захисників, Коулмен та Догерті зіграють на флангах, а Браун долучиться до центральної ланки. Огбене та Найт вийдуть на позиції під нападником.

Дідьє Дешам, на тлі розгрому Нідерландів (4:0), використав із перших хвилин Павара праворуч у захисті, тоді як Камавінга долучиться до трикутника в центрі поля, а Жиру очолить атаку.

Ірландія: Базуну — Коллінз, Еган, О’Ши — Коулмен, Моламбі, Каллен, Догерті — Найт, Огбене — Фергюсон.

Запасні: Келлегер, Траверс, Омобаміделе, Браун, Обафемі, Айда, Макклін, Гендрік, Сайкс, Макграт, Смоллбоун, Джонсон.



Франція: Меньян — Павар, Конате, Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн, Камавінга, Рабьо — Коло Муані, Жиру, Мбаппе.

Запасні: Самба, Ареола, Дісасі, Кунде, Фофана, Чуамені, М. Тюрам, Верету, Тодібо, К. Тюрам, Діабі, Коман.



Гра Ірландія — Франція почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.