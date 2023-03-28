Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Обох футболістів виключено із заявки на наступний матч відбору на Євро-2024.

У рамках другого матчу відбіркового циклу Євро-2024 у групі А між собою зустрінуться збірні Шотландії та Іспанії, які здобули перемоги у своїх перших іграх цього відбору на континентальну першість.

Як повідомляє Marca, у цьому протистоянні тренерський штаб іспанської команди на чолі з Луїсом де ла Фуенте не зможе розраховувати на двох футболістів.

Із заявки збірної Іспанії було виключено лівого захисника Барселони Алехандро Бальде та атакуючого півзахисника Лейпцига Дані Ольмо — другий відчув дискомфорт під час тренування, через що залишив заняття раніше за своїх партнерів.

Їхні місця у списку заявлених гравців у таборі "Фурії Рохи" зайняли Давід Гарсія з Осасуни та Борха Іглесіас з Бетіса.

Список гравців збірної Іспанії, які можуть зіграти проти Шотландії:

Нагадаємо, матч Шотландія – Іспанія відбудеться сьогодні, 28 березня, о 21:45.