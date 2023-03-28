Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершився поєдинок у квартеті А.

У рамках другого раунду відбору до чемпіонату Європи-2024 збірна Грузії у Батумі зустрічалась із Норвегією.

На 15 хвилині гості відкрили рахунок. Серлоту вдівся дуже сильний удар приблизно з 20 метрів — м'яч влучив у правий нижній кут.

Проте господарі у другому таймі змогли зрівняти рахунок. Мікаутадзе продемонстрував індивідуальну майстерність, пробіг повз захисників та переграв Нюланда.

Після цього матчу Грузія займає у групі 4 сходинку з 1 балом в активі (зіграли лише 1 матч). Норвегія також має один бал, проте зіграли дві гри (3 місце).

Грузія — Норвегія 1:1

Голи: Мікаутадзе, 61 — Серлот, 15

Грузія: Мамардашвілі — Квірквелія, Кашія, Табідзе (Зівзівадзе, 59), Какабадзе, Азаров (Гочолейшвілі, 70) — Давіташвілі (Лобжанідзе, 59), Квеквескірі, Абурджанія (Гагнідзе, 90) — Мікаутадзе (Берідзе, 90), Кварацхелія.

Норвегія: Нюланд — Мелінг, Естігор, Страндберг, Педерсен (Р'єрсон, 90+5) — Аурснес, Берг (Торстведт, 90+5), Едегор — Ельюнуссі (Берге, 78), Солбаккен (Брунгілдсен, 82) — Серлот.

Попередження: Абурджанія, Азаров, Солбаккен, Мелінг.