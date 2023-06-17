Завершились дев'ять матчів.
Гібралтар - Франція, getty images
17 червня 2023, 00:01
В рамках третього туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи відбувся ряд матчі в групах Н, І та В.
ГРУПА Н
Фінляндія — Словенія 2:0
Голи: Пох'янпало, 13, Антман, 6
Данія - Північна Ірландія 1:0
Гол: Вінд, 47
Сан-Марино — Казахстан 0:3
Голи: Вороговський, 37, Тагіберген, 64, Зайнутдінов, 90+5
ГРУПА І
Андорра — Швейцарія 1:2
Голи: Вієйра, 67 — Фройлер, 7, Амдуні, 32
Косово — Румунія 0:0
Білорусь — Ізраїль 1:2
Голи: Ебонг, 16 — Вайссман, 85, Глух, 90+2
ГРУПА В
Гібралтар — Франція 0:3
Голи: Жиру, 3, Мбаппе, 45+3, Муелі, 78
Греція - Ірландія 2:1
Голи: Бакасетас, 15, Масурас, 49 — Коллінз, 27
Латвія — Туреччина 2:3
Голи: Емсіс, 51, Тоберс, 90+4 — Бардакчі, 22, Ундер, 61, Кахведжі, 90+5