Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До вашої уваги результати останніх матчів відбору на чемпіонат Європи-2024 за 17 червня.

У третьому турі кваліфікаційного раунду ЄВРО-2024 національна збірна Бельгії не змогла обіграти Австрію на своєму полі.

Команди обмінялися забитими м'ячами в ході зустрічі, але визначити сильнішого не змогли.

Бельгія — Австрія 1:1

Голи: Р. Лукаку, 61 — Мангала, 22 (АГ)

Збірна Албанії не зазнала великих проблеми проти Молдови, записавши у свій актив впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Албанія — Молдова 2:0

Голи: Асані, 52, Байрамі, 76

Словаччина у гостях змогла здобути перемогу над Ісландією з мінімальною перевагою у рахунку.

Ісландія — Словаччина 1:2

Голи: Фіннбогасон, 41 (пен.) — Куцка, 27, Суслов, 70

Збірна Грузії з певними проблемами змогла наприкінці поєдинку вирвати перемогу над Кіпром. Захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі вийшов у стартовому складі грузинської команди та був замінений на 75-й хвилині.

Кіпр — Грузія 1:2

Голи: Піттас, 40 (пен.) - Мікаутадзе, 31, Давіташвілі, 84

Чехія підтвердила статус явного фаворита у протистоянні з Фарерськими островами, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Фарерські острови — Чехія 0:3

Голи: Крейчі, 15, Черни, 44, 75