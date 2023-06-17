До вашої уваги результати останніх матчів відбору на чемпіонат Європи-2024 за 17 червня.
Бельгія - Австрія, getty images
17 червня 2023, 23:41
У третьому турі кваліфікаційного раунду ЄВРО-2024 національна збірна Бельгії не змогла обіграти Австрію на своєму полі.
Команди обмінялися забитими м'ячами в ході зустрічі, але визначити сильнішого не змогли.
Бельгія — Австрія 1:1
Голи: Р. Лукаку, 61 — Мангала, 22 (АГ)
Збірна Албанії не зазнала великих проблеми проти Молдови, записавши у свій актив впевнену перемогу з рахунком 2:0.
Албанія — Молдова 2:0
Голи: Асані, 52, Байрамі, 76
Словаччина у гостях змогла здобути перемогу над Ісландією з мінімальною перевагою у рахунку.
Ісландія — Словаччина 1:2
Голи: Фіннбогасон, 41 (пен.) — Куцка, 27, Суслов, 70
Збірна Грузії з певними проблемами змогла наприкінці поєдинку вирвати перемогу над Кіпром. Захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі вийшов у стартовому складі грузинської команди та був замінений на 75-й хвилині.
Кіпр — Грузія 1:2
Голи: Піттас, 40 (пен.) - Мікаутадзе, 31, Давіташвілі, 84
Чехія підтвердила статус явного фаворита у протистоянні з Фарерськими островами, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0.
Фарерські острови — Чехія 0:3
Голи: Крейчі, 15, Черни, 44, 75