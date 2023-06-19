Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Гарета Саутгейта відправила у ворота супротивника сім м'ячів.

Збірна Англії в рамках поєдинку четвертого тура відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2024 приймала на своєму полі Північну Македонію та здобула розгромну перемогу.

Команда Гарета Саутгейта тричі вразила ворота супротивника ще в першій половині гри, а в другому таймі забила ще чотири.

Англія набрала 12 балів у чотирьох матчах та впевнено лідирує у групі.

Англія - Північна Македонія 7:0

Голи: Кейна, 29, 73, Сака, 39, 47, 51, Рашфорд, 45, Філліпс, 64

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу – Александер-Арнольд, Райс (Філліпс 48), Гендерсон (Галлахер 59) – Сака (Фоден 58), Кейн (Вілсон 74), Рашфорд (Гріліш 58)

Північна Македонія: Дімітрієвскі – Вельковскі, Зайков (Серафімов 57), Рістовскі (Бейтулай 46) – Аліоскі, Барді (Бабунскі 67), Адемі (Атанасов 57), Ашковскі – Ельмас – Трайковскі (Бабунскі 57), Несторовскі