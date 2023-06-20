Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роналду приніс Португалії перемогу над Ісландією

Команда Роберто Мартінеса не пропустила в четвертому з чотирьох матчів відбору на чемпіонат Європи-2024.

Ісландія — Португалія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ісландія — Португалія 0:1

Гол: Роналду, 88



Ісландія: Рунарссон — Фрідрікссон (Сампстед, 79), Пальссон, Інгасон, Г. Магнуссон — Віллюмссон, Траустасон (Йоганнессон, 76), Й. Гудмундссон — А. Гудмундссон, Фіннбогасон (С. Магнуссон, 75), Тростейнссон (Гаральдссон, 79).



Португалія: Кошта — Канселу (Геррейру, 67), Діаш, Д. Перейра (Отавіо, 84), Пепе, Далот — Б. Сілва (Жота, 90+2), Невеш (Інасіу, 66), Фернандеш (Вітінья, 84) — Роналду, Леау.



Попередження: А. Гудмундссон, Фіннбогасон, Віллюмссон, Торстейнссон — Далот, Б. Сілва



На 81-й хвилині був вилучений Віллюм-Тоур Віллюмссон (Ісландія) (друге попередження).