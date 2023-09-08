Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник дав свій коментар.

Руслан Маліновський висловився про майбутній матч Україна — Італія у рамках відбору на Євро-2024.

"Матч збірної України проти Італії? На Сан-Сіро завжди складно. Колектив Сергія Реброва має викластися на повну.

Якщо дати Італії грати, то "Скуадра адзурра" зможе легко забити. Україна має викластись у цій зустрічі на 120%", — наводить слова Маліновського FantaCalcio.

Зазначимо, що Маліновський пропускає цей збір національної команди через відсутність ігрового тонусу.

Матч між збірною України та збірною Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою в нашій текстовій онлайн-трансляції.