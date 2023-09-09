Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках п'ятого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі D пройшов матч між збірними Туреччини та Вірменії, який завершився внічию.

Підопічні Олександра Петракова мінімально вели в рахунку з 49 хвилини, проте наприкінці зустрічі вони втратили переможний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Туреччина — Вірменія у 5 турі відбору на ЄВРО-2024:

Туреччина — Вірменія 1:1

Голи: Їлдирим, 88 — Дашян, 49

Туреччина: Гюнок, Челік (Мюлдур 61), Союнджу, Деміраль, Озкачар (Булут 72), Чалханоглу, Кекчу, Юкшек (Кахведжі 61), Ундер, Йилмаз (Дервішоглу 61), Актюркоглу (Їлдирим 81)

Вірменія: Чанчаревич, Ароян, Арутюнян, Мкртчян, Тікнісян, Іву, Сперцян, Дашян, Бічахчян (Серобян 62), Ранос (Адамян 62), Селараян (Бріаско 83)

Попередження: Союнджу 79, Йилдирим 86, Деміраль 90+1 – Бічахчян 27, Чанчаревич 74, Ароян 82