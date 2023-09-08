Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися матчі в рамках відбору на чемпіонат Європи-2023 за 8 вересня.

У рамках п'ятого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 завершилися низка поєдинків, один з яких пройшов у групі D між збірними Туреччини та Вірменії.

На 49-ій хвилині підопічні українського фахівця Олександра Петракова повели в рахунку, проте втримати переможний результат та очолити таблицю їм так не вдалося, оскільки на на 88-ій хвилині Бертуг Їлдирим зрівняв рахунок після успішного добивання.

Фінальний свисток зафіксував нічийний результат 1:1.

Туреччина — Вірменія 1:1

Голи: Їлдирим, 88 — Дашян, 49

У паралельному матчі збірна Хорватії не зустріла спротиву з боку Латвії, відправивши в її ворота п'ять "сухих" м'ячів.

Хорватія — Латвія 5:0

Голи: Петкович, 3, 44, Іванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78

Збірна Шотландії у гостях розгромила Кіпр у групі А.

Кіпр — Шотландія 0:3

Голи: Мактоміней, 6, Портеус, 16, Макгінн, 30

У квартеті J Боснія і Герцеговина здолала Ліхтенштейн з рахунком 2:1, тоді як Люксембург обіграв Ісландію з рахунком 3:1.

Боснія і Герцеговина — Ліхтенштейн 2:1

Голи: Джеко, 3, Люхінгер, 18 (аг) - Вольфінгер, 21

Люксембург — Ісландія 3:1

Голи: Шано, 9 (пен.), Боржес, 70, Сінані, 89 - Гаральдссон, 88

Вилучення: Магнуссон, 73 (Ісландія)