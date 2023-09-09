Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися матчі в рамках відбору на чемпіонат Європи-2023 за 9 вересня.

У рамках п'ятого туру відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 у групі I між собою зустрілися національні збірні Швейцарії та Косово.

На 14-ій хвилині Фройлер відкрив рахунок у матчі, проте легкою прогулянкою поєдинок із косоварами для лідера групи не став.

Незважаючи на автогол Аміра Ррахмані, дубль Мурікі дозволив збірній Косово сенсаційно відібрати очки в Швейцарії.

Косово — Швейцарія 2:2

Голи: Мурікі, 65, 90+4 — Фройлер, 14, Ррахмані, 79 (аг)

У паралельному матчі цієї ж групи Румунія приймала на своєму полі Ізраїль.

За підсумками цього протистояння більш сильного визначити так і не вдалося — 1:1.

Румунія — Ізраїль 1:1

Голи: Алібек, 27 — Глух, 53