Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Правий захисник покинув розташування збірної України.

Гравець київського Динамо Олександр Тимчик не встигає підготуватися до матчу з італійцями, передає офіційний сайт УАФ.

Захисник продовжить реабілітацію у клубі, тож він покинув розташування національної команди. Раніше повідомлялося, що у нього запалення м'язів привідної групи м'язів стегна, через що Тимчик і пропустив гру з англійцями.

У той же час, замінений у перерві матчу зі збірною Англії Микола Матвієнко почувається нормально та працює разом із командою "синьо-жовтих".

До гри зі збірною Італії готуються:

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Денис Попов, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Богдан Михайличенко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Олександр Караваєв, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Піхальонок, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Резервний список: Олександр Сваток, Арсеній Батагов, Данило Сікан.

Нагадаємо, матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.