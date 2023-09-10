Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Ірландія та Нідерланди.

Збірні Ірландії та Нідерландів зіграють поміж собою в рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Авіва в Дубліні.

Стівен Кенні, після поразки від Франції (0:2), залучив до стартового складу Даффі в трійку в центрі захисту, тоді як Доерті та Макклін зіграють на флангах.

Рональд Куман, на тлі перемоги над Грецією (3:0), використав із перших хвилин де Лігта в трійці центральних захисників, тоді як Віффер повернеться до центру півзахисту, а Мален очолить атаку.

Ірландія: Базуну — Коллінз, Даффі, Еган — Доерті, Браун, Каллен, Макклін — Найт, Огбене — Айда.

Запасні: Келлегер, О’Лірі, О’Ши, Меннінг, Смоллбоун, Гендрік, Моламбі, Конноллі, Макграт, Ебоселе, Армстронг, Омобаміделе.



Нідерланди: Флеккен — де Лігт, ван Дейк, Аке — Думфріс, Віффер, Ф. де Йонг, Блінд — Сімонс, Мален, Гакпо.

Запасні: Вербрюгген, Нопперт, ван де Вен, де Врей, Веггорст, Ланг, Бергейс, Гартман, Рейндерс, де Рон, Веерман, Копмейнерс.



Гра Ірландія — Нідерланди почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.