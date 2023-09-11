Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 10 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках шостого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі E пройшов матч між збірними Албанії та Польщі, який завершився перемогою команди Сільвінью.

Гості під орудою Фернанду Сантуша хотіли повернутись до боротьби за вихід на міжнародний турнір, але натомість отримали м’яч у власні ворота від лідерів квінтету під завісу першого тайму й знову не змогли прийти до тями.

Посеред другої половини Польща отримала другий пропущений гол, після чого так і залишилась передостанньою в групі з шістьма набраними балами, тоді як Албанія очолює перегони з 10 очками на власному рахунку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Албанія — Польща в 6 турі відбору на ЄВРО-2024:

Албанія — Польща 2:0

Голи: Асані, 37, Даку, 37.

Албанія: Стракоша, Хюсай, Джимсіті, Ісмайлі, Мітай, Байрамі (Гьясула, 80), Рамадані, Аслані (Баре, 70), Асані (Муя, 70), Узуні (Сефері, 62), Цикалеші (Даку, 62).

Польща: Щесни, Кеш, Берешинськи (Лінетті, 71), Кендзера, Беднарек (Ветеска, 34), Ківер, Каміньські (Гросицьки, 61), Крихов'як (Скурась, 71), Зеліньські, Шиманьські (Свідерські, 61), Левандовські.

Попередження: Беднарек, Цикалеші, Каміньські, Берешинськи, Аслані, Стракоша, Крихов'як, Даку, Веселі, Муя, Кендзер, Сефері, Ветеска.